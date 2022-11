VinziBus Meran fährt zum ersten Mal

Die benötigten Lebensmittel werden von der Kapuzinerstiftung Liebeswerk vorbereitet. Heinrich Erhard koordiniert als Vorsitzender der Vinzenzgemeinschaft des Bezirks Burggrafenamt den VinziBus Meran: „Wir reagieren auf die zunehmende Armut in Meran“, sagt er.Eine warme Suppe, belegte Brote, Joghurt und ein offenes Ohr schenken die Freiwilligen des VinziBus Meran, der heute Abend in Meran seinen Dienst aufnimmt. Die Idee des mobilen Versorgungsangebots VinziBus kommt ursprünglich aus Graz, wurde 18 Jahre lang in Bozen umgesetzt und kommt jetzt nach Meran. Zwischen 18 und 19.30 Uhr stehen von heute Abend und dann jeden Donnerstag am Parkplatz der Kirche Maria Himmelfahrt (Ecke Carducci-Str. und SpeckbacherStr.) Freiwillige bereit, begrüßen wohnungs- und obdachlose Menschen und solche, die sich das Essen nicht mehr leisten können und versorgen sie mit warmem Essen. Die Gäste können sich hinsetzen und in Ruhe essen. Mehrere Freiwillige haben sich bereiterklärt mitzuarbeiten.Der Koordinator des VinziBus Meran Heinrich Erhard rechnet am ersten Abend mit rund 20 Menschen, die den Dienst in Anspruch nehmen. In den vergangenen Wochen hat er gemeinsam mit dem Pfarrer der Kirche Maria Himmelfahrt, Peter Kocevar und anderen engagierten Freiwilligen Sozialdienste und Vereinigungen vom neuen Dienst in Meran informiert und versucht so, Betroffene zu erreichen. „Wir wollen mit unserem Angebot eine Lücke in der Versorgung von notleidenden Menschen in der Kurstadt Meran schließen“, betont er. Es dürfe nicht sein, dass im reichen Südtirol jemand hungere.