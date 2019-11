Virgo Fidelis: Carabinieri feiern ihre Schutzpatronin

„Maria möge euch in doppelter Hinsicht als Vorbild dienen: im Glauben an Gott, um uns nicht vom Bösen bezwingen zu lassen, und im Einsatz für das Gemeinwohl“, sagte Bischof Ivo Muser am Donnerstag beim Gottesdienst zu Ehren der „Virgo Fidelis“, der Schutzpatronin der Carabinieri, in der Bozner Dominikanerkirche zu den Ordnungshütern.