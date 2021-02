Virologen rufen Italiener erneut zu 3 Monaten Opfern auf

„Wenn wir in den nächsten 3 Monaten das Virus unter Kontrolle halten, könnte sich die Lage dann entschärfen. Infektionen der Atemwege erreichen im Winter ihren Höhepunkt, sind im Frühjahr und im Sommer weniger gefährlich“, kommentierte der Präsident der italienischen Pharmabehörde Giorgio Palu.„Wir müssen zuversichtlich sein. Indem wir die Impfkampagne beschleunigen und auf die Versuchung widerstehen, alles zu öffnen, kann sich die Lage entspannen. Die Epidemie-Kurve sinkt, auch wenn nur langsam. Bis der Reproduktionswert nicht stark fällt, müssen wir uns weiterhin an die Vorschriften halten und Ansammlungen meiden“, sagte Palu im Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Montagsausgabe).Wegen den Virus-Mutationen habe sich die Ansteckungsgefahr in Italien erhöht. Palu rief die Italiener auf, den Impfstoffen zu vertrauen. Sie seien in der Lage, die Menschen auch vor Virus-Mutationen zu schützen. 3 Millionen Italiener sind inzwischen immunisiert worden.Das wissenschaftliche Komitee CTS, das die Regierung in Sachen Coronavirus berät, rief das Kabinett zur Ergreifung von Maßnahmen nach Modell jener anderer EU-Länder zur Eingrenzung der Virus-Mutationen auf. Es sei wichtig, strenge Anti-Covid-Vorkehrungen einzuhalten.Am heutigen Montag wurde die geplante Öffnung der Skipisten von der italienischen Regierung gestoppt und das Wintersportverbot bis vorerst 5. März verlängert. Im Zuge dessen kam es zu teils heftigen Protesten. STOL hat berichtet.

apa/stol