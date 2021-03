Hat jetzt auch die Welt der Pferde ihre Pandemie? Ausgehend von Spanien wütet ein gefährliches Virus bereits in mehreren Ländern. In Südtirol schrecken Fälle von erkrankten Tieren und die Sperre eines Betriebs in Bozen viele Pferdezüchter auf. Wie schätzen Tierärzte die Situation ein? Von Stephan Pfeifhofer