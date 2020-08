Viviana Parisi tot aufgefunden – von ihrem Sohn (4) fehlt weiterhin jede Spur

Derzeit wird in Caronia ein 500 Hektar großes Areal rund um den Wald, in dem Viviana Parisi tot gefunden wurde, durchforstet. Eine Obduktion soll klären, wie die Frau gestorben ist.Parisi, die mit ihrem Mann als DJ arbeitete, stammte aus Turin, lebte aber schon seit Jahren in Messina. Am Montag wollte sie mit ihrem Sohn Gioele zu einem Einkaufszentrum fahren. Dabei wurde sie in einen leichten Autounfall verwickelt, verließ das Auto und verschwand mit ihrem Sohn. ( STOL hat berichtet Die Polizei hatte mehrere Tage lang nach der vermissten Mutter und ihren Sohn gesucht, ehe Parisis Leiche in einem Wald entdeckt wurde.Die 43-Jährige wurde anhand der Kleider und am Ehering mit ihrem Namen und jenem ihres Mannes. Rettungseinheiten mit Spürhunden sind weiterhin auf der Suche nach dem Kind.Wegen des steilen Geländes gestaltet sich die Suche schwierig. Parisi soll an Depressionen gelitten haben, weil sie während des Lockdowns nicht arbeiten konnte.

stol