VKE: 9688 ehrenamtliche Stunden in 24 Sektionen

Gemeinsam für das Recht auf Spiel - unter diesem Motto durften Vorsitzende Franca Riesch De Pasquale und die Direktorin Angelika Stuefer, vorletzten Samstag zahlreiche Mitglieder, Mitarbeitern und Netzwerkpartner bei der 48. Generalversammlung des VKE (Verein für Kinderspielplätze und Erholung) willkommen heißen.Neben Landesrätin für Familie Waltraud Deeg, richteten auch die geschäftsführende Direktorin des Amtes für Jugendarbeit, Helga Baumgartner, Karl Heinz Malojer, Geschäftsführer der AGJD, Ulrich Seitz, Direktor des DZE, Matthias v. Wenzel vom Jugendring, Robert Perathoner, Präsident des NETZ, Valentin Mair, Vizepräsident des Katholischen Familienverbands Südtirol KFS und Mara Fink, Vorsitzende der Elterninitiative Kinder in Bozen KiB ihre Grußworte an die Teilnehmer.Die Gäste betonten den seit jeher innovativen Blick des VKE auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft und den Mut, auch in Corona-Zeiten Initiativen anzubieten, die für viele Kinder ein Lichtblick waren.Der Verein habe erneut ein hohes Maß an Sensibilität für Kinder und ihr Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung gezeigt und biete Angebote, welche Kinder und Familien in der konkreten Umsetzung dieses Rechts unterstützen.In ganz Südtirol bekannt durch den Einsatz für Spielplätze und sichere Schulwege, für die beliebten Spielbusse und SpielHäuser, möchte sich der VKE auch in Zukunft für Spiel- und Freiräume für Kinder und Jugendliche einsetzen.Direktorin Angelika Stuefer berichtete mit Bild- und Videomaterial von den vielfältigen Aktionen des VKE, welche trotz der Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie durchgeführt werden konnten und betonte dabei den Einsatz und die Kreativität der 234 Ehrenamtlichen, welche im Jahr 2021 in 24 Sektionen 9688 unentgeltliche Stunden geleistet haben und damit den Erfolg so vieler Aktionen gewährleistet haben!Besonders glücklich zeigte sich der Vorstand des Vereins außerdem über die Neugründung von zwei Sektionen: der VKE Sektion Passeier und der VKE Sektion Glurns. Beide Sektionen wurden von tatkräftigen Elterngruppen gegründet, welche die Ideale und Grundideen des Vereins mittragen und in den jeweiligen Ortschaften umsetzen möchten.