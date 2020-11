VKE hat neue Vorsitzende: De Pasquale folgt auf Tschager

Franca Riesch De Pasquale wird als neu gewählte Präsidentin in den kommenden Jahren die Geschicke des Vereins für Kinderspielplätze und Erholung VKE in Südtirol leiten. Sie wurde am 9. November vom neuen Ausschuss einstimmig zur Nachfolgerin von Fernanda Mattedi Tschager gewählt. Sie ist bereits seit 2019 ehrenamtlich im Ausschuss des VKE tätig und steht nun an der Spitze des Gremiums.