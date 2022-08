VKE Kampagne „S.O.S. Zebra – Sicher zu Fuß in die Schule“

Ziel der Kampagne ist es, die Autofahrer daran zu erinnern, dass es besonders in der Zeit rund um den Schulbeginn wichtig ist, langsamer zu fahren und den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Viele Kinder sind jetzt wieder zu Fuß auf dem Weg zu Kindergarten und Schule oder zurück nach Hause unterwegs. Insbesondere die Kleinsten sind gefährdet, da sie oft unerfahren sind und oftmals zum ersten Mal die Herausforderung annehmen, den Schulweg alleine oder mit den Freunden zu meistern.Kinder sind Lernende im Verkehr. Sie sind noch nicht vertraut mit den Gefahren, können Geschwindigkeiten und Distanzen noch nicht richtig einschätzen und haben keine Vorstellung, wie lang der Anhalteweg eines Autos ist. Deshalb appelliert der VKE im Rahmen von „S.O.S. Zebra“ an die Verantwortung der Erwachsenen im Straßenverkehr.Laut ASTAT wurden im Jahr 2020 142 Fußgänger bei Verkehrsunfällen in Südtirol in Mitleidenschaft gezogen, davon 18 Kinder und Jugendliche. Die Anzahl ist zwar wesentlich geringer als vor der Pandemie, im Jahr 2019 wurden 33 Kinder im Straßenverkehr verletzt, dies ist allerdings wohl auf die Lockdowns zurückzuführen. Statistisch gesehen sind es vielleicht wenige Unfälle, absolut gesehen ist jedoch jeder einzelne einer zu viel! Deswegen wiederholen wir vom VKE alle Jahre wieder den Aufruf „Fuß weg vom Gaspedal!“.Es beteiligen sich rund 100 Südtiroler Gemeinden an der Initiative „S.O.S. Zebra“ und hängen mehr als 160 Banner in den Dorfeinfahrten oder in der Nähe der Schulzonen auf.Ermöglicht wurde die Kampagne durch die freundliche Unterstützung der Abteilung Mobilität der Provinz Bozen und der Stiftung Südtiroler Sparkasse.