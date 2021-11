V(M)ax Night in Brixen – Impfung in der Disco

Unter anderem haben auch die Diskothekenbetreiber Südtirols ein großes Interesse daran, dass so bald wie möglich wieder so etwas wie Normalität einkehrt.Deshalb haben der Südtiroler Sanitätsbetrieb und die Betreiber der Disco Max in Brixen gemeinsam ein niedrigschwelliges Impfangebot auf die Beine gestellt, das sich vor allem an junge Leute richtet aber natürlich allen zur Verfügung steht, erklärt der Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung.Am 11. November 2021 kann sich jeder und jede vor der Diskothek Max in Brixen (Fischzuchtweg 30) von 17.00 bis 21.00 Uhr bequem und ohne großen Aufwand seine Coronaschutzimpfung holen – ganz ohne Vormerkung.

sabes/stol