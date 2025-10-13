<BR \/>Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag, kurz nach 14 Uhr. Der Biker war gerade von Völlan aus in Richtung Lana unterwegs, als er den Traktor vor sich überholen wollte.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge setzte der Motorradfahrer gerade zum Überholmanöver an, als auch der Traktor nach links abbiegen wollte. Daraufhin soll der junge Biker den Traktor touchiert haben und von der Spur abgekommen sein.<h3>\r\nIm Krankenhaus gestorben<\/h3>\r\nNach der Berührung sei der Motorradfahrer auf die Leitplanke der gegenüberliegenden Straßenseite geprallt, wodurch er sich schwere Schnittwunden am Hals zugezogen haben soll. Er wurde unter Reanimation ins Krankenhaus Bozen gebracht, ist jedoch seinen schweren Verletzungen erlegen, als er dort angekommen ist.