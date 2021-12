Völs: 2 Pkw prallen frontal aufeinander – Fahrer kann sich befreien

Es passierte auf der Höhe des Hotel „Perwanger“ in der Fraktion St. Konstantin in der Gemeinde Völs am Schlern. 2 Pkw prallten am Freitagabend frontal aufeinander. Eines der beiden Autos kam durch den Aufprall auf dem Dach zu liegen – der Fahrer wurde eingeklemmt.Der Fahrer des anderen Pkw eilte sofort zu Hilfe, schnitt die Sicherheitsgurte durch, sodass sich der Fahrer, des auf dem Auto liegenden Autos, von selbst befreien konnte, bevor die im Einsatz stehenden Feuerwehren von Völs und Seis am Schlern vor Ort waren.Der eingeklemmte Fahrer wurde ersten Informationen zufolge nur leicht verletzt.Im Einsatz stand neben den Freiwilligen Feuerwehren von Völs und Seis am Schlern auch das Weiße Kreuz.

sor