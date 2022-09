Völs: Auto überschlägt sich – Fahrer unverletzt

Der Fahrer eines in Richtung Schlerngebiet fahrenden Autos verlor plötzlich die Herrschaft über das Auto und kam von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Nach einer Untersuchung des Weißen Kreuzes konnte er wenig später nach Hause begleitet werden.15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Völs am Schlern rückten aus und bargen das Fahrzeug. Am Auto entstand großer Sachschaden. Die Völser Straße war während der Bergungsarbeiten einspurig befahrbar.