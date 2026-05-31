Gegen 13:30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Wohnungsbrand in Völs am Schlern. Der verwinkelte Dachstuhl eines Gebäudes, das aus zwei Parteien besteht, war in Brand geraten. Ersten Angaben zufolge könnte das Feuer von einem Gartenschuppen aus übergegriffen haben.<BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte vor Ort anlangten, befand sich keine Person im Inneren des Gebäudes. Die Wehrleute verschafften sich daher Zutritt in das Wohnhaus über den Dachstuhl und begannen mit den Löscharbeiten. Da es sich bei dem Gebäude um ein aus zwei Parteien bestehendes Wohnhaus handelt, war der Dachstuhl sehr verschachtelt.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Einsatz gilt als kompliziert, da die Wehrleute Teile des verschachtelten Dachs abdecken mussten, um das Feuer zu löschen. Seit 14.30 Uhr ist der Einsatz unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. <BR \/><BR \/><BR \/>Mehrere Freiwillige Feuerwehren der Umgebung, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri standen im Einsatz, um den Brand zu löschen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319031_image" \/><\/div>\r\n