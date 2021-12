Völs: Camper-Urlauber entkommen knapp Flammeninferno

Nur knapp sind 2 deutsche Urlauber am Dienstag im Morgengrauen einem Flammeninferno entronnen: Ein Kurzschluss an einer Batterie hatte ihren Camper in St. Konstantin bei Völs in Brand gesetzt, während sie schliefen. Durch den Rauch geweckt, retteten sie sich noch rechtzeitig ins Freie. „Das hätte schlimm ausgehen können“, sagt ein Feuerwehrmann aus Völs.