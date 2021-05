Völs: Ein Joint wird zum Verhängnis

Während einer Routinen Kontrollfahrt in Völs am Schlern vernahmen die Polizisten den Geruch von Marihuana beim Vorbeifahren an einer Wohnsiedlung. Die Beamten machten sich auf die Suche des Ursprungs und wurden fündig.Sie trafen auf einen in einer Rauchwolke sitzenden jungen Völser der gemütlich in seinem Garten einen Joint rauchte. Dieser staunte nicht schlecht, als plötzlich neben ihm die Ordnungshüter standen und den Mann zur Rede stellten.Bei der anschließenden Hausdurchsuchung des Völsers, wurden Drogen im Wert von vermuteten 230 Euro sichergestellt. Ebenso wurden Utensilien zur Verarbeitung von Drogen und einige Samen, die vermutlich zum Anbau von Marihuana gedient hätten, sichergestellt. Der Mann wird bei den Zuständigen Behörden gemeldet.

stol