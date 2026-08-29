Gegen 9 Uhr wurde am Samstagvormittag Alarm geschlagen. Auf der Völser Straße waren zwei Fahrzeuge in einer Kurve frontal zusammengeprallt. <BR \/><BR \/>Sofort rückten Freiwillige Feuerwehr Völs und Weißes Kreuz aus – die Sanitäter versorgten die beiden Leichtverletzten – insgesamt waren drei Personen in den Unfall verwickelt, zwei in einem Pkw und nur der Lenker im anderen. Einer der beiden Leichtverletzten musste zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/>Die Straße musste indes während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten gesperrt werden bzw. war nach kurzer Zeit wieder einspurig befahrbar. Im Einsatz standen auch die Carabinieri und der Abschleppdienst.