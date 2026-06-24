Kurz nach 8 Uhr wurde Alarm ausgelöst: „Unfall mit einer verletzten Person auf der Völser Straße.“ Die Einsatzkräfte eilten umgehend zur Unfallstelle. Dort stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer mit dem Kleinlaster kollidiert war und sich dabei erheblich verletzt hatte.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Feuerwehr Völs, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin, die Carabinieri, das Weiße Kreuz Bozen sowie der Notarzt.