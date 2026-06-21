Anton Fill (79) war mit seiner Frau Antonia – wie so oft – im Völser Weiher schwimmen. Sie befand sich in Ufernähe, als sie ihren Mann plötzlich nicht mehr sah. Fills Frau stieg aus dem Wasser und eilte ins „Alte Gasthaus am Weiher“, um Alarm zu schlagen.<BR \/><BR \/>Etwa eine Stunde lang suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann, der als sympathisch und gesellig galt. Vermutet wird, dass er infolge eines medizinischen Notfalls ertrunken sein könnte. Der vierfache Vater sowie begnadete Sänger und Musikant wurde zwischen Wasserpflanzen in Ufernähe gefunden – leider kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Der Notarzt hatte nur noch die traurige Aufgabe, den Tod von Anton Fill (79) festzustellen. Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Völs und Seis, die Taucher der Freiwilligen Feuerwehr, das Weiße Kreuz, die Wasserrettung, die Landesflugrettung sowie die Berufsfeuerwehr. Auch die Notfallseelsorge wurde zu Hilfe gerufen.