Besagter Arbeitsunfall ereignete sich in Vöran: Laut Aussendung der Carabinieri stürzte dabei ein Elektriker, während er eine Antenne auf dem Dach eines Wohnhauses montierte, rund sechs Meter in die Tiefe. Er erlitt leichte Verletzungen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bei-arbeiten-am-dach-einheimischer-stuerzt-sechs-meter-in-die-tiefe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wir haben berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen der Carabinieri stellte sich heraus, dass der Arbeiter ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, d. h. ohne Sicherheitsgurt, gearbeitet haben soll – was ihm eine Anzeige einbrachte.<h3>\r\nVerstärkte Kontrollen im Burggrafenamt<\/h3>Dank gesammelter Zeugenaussagen stellte sich schließlich heraus, dass der Arbeitgeber des Verletzten diesen offenbar nicht aufgefordert hatte, die nötigen Sicherheitsvorrichtungen zu verwenden. <BR \/><BR \/>Nun droht dem Arbeitgeber eine Freiheitsstrafe von zwei bis vier Monaten oder eine Geldstrafe von 1.500 bis 6.000 Euro. In den nächsten Tagen werden die Kontrollen der Carabinieri von Meran auf den Baustellen im Burggrafenamt fortgesetzt, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu kontrollieren.