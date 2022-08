Die 17-Jährige sowie eine gleichaltrige Beifahrerin wurde leicht verletzt.Sie stiegen anschließend aus dem Unfallfahrzeug aus. Der Bussard, der noch immer in den Haaren der 17-Jährigen festhing, wurde von einem anderen Fahrzeuglenker „befreit“ und in eine angrenzende Wiese gelegt. Er flog wieder davon.Die beiden jungen Frauen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Pkw entstand erheblicher, an der Gartenmauer leichter Sachschaden.