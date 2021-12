Vogelgrippe in Großbritannien so stark wie nie

Die Vogelgrippe hat in Großbritannien nach Behördenangaben eine besorgniserregende Verbreitung gefunden. Zehntausende Tiere mussten bereits gekeult werden, wie die BBC diese Woche berichtete. Insgesamt sind nach Angaben des Umweltministeriums in London in dem Land 38 Betriebe mit Geflügelhaltung betroffen – so viele wie noch nie.