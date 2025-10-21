Beim gestrigen Besuch von SVP-Chef Dieter Steger, SVP-Stiftungspräsident Siegfried Brugger, Landessekretär Harald Stauder und SVP-Verwaltungsleiter Martin Pircher in der Dipolmatischen Akademie Wien dürften für einen des Quartetts alte Erinnerungen hochgekommen sein: Ende der 90er-Jahre war Stauder selbst DIPLAK-Absolvent. Hinter den mächtigen Mauern des Theresianums werden seit 1754 künftige Diplomaten, führende Wirtschaftsleute oder Experten für Nichtregierungsorganisationen (NGO) ausgebildet – bald könnten fix auch einige Südtiroler unter ihnen sein.<h3>\r\nSüdtirol-Autonomie könnte in Lehrplan aufgenommen werden<\/h3>„Ziel unseres Besuchs war, eine strukturierte Ausbildung junger Absolventen aus Südtirol über Stipendien in die Wege zu leiten“, sagt Steger. Diese könnten von der Magnago-Akademie, aber auch anderen Einrichtungen in Südtirol finanziert werden. Neuer Direktor der Akademie ist erst seit Kurzem der bisherige österreichische Botschafter in Rom, Martin Eichtinger, mit dem Steger u.a. in konstantem Austausch über die Autonomie-Reform war. „Die Südtirol-Autonomie könnte in Zukunft auch inhaltlich an der Akademie eine Rolle spielen, indem sie in die Lehrpläne aufgenommen wird“, sagt Steger. Für Absolventen aus aller Welt werde das kleine Südtirol mit seiner Sonderregelung somit zum Begriff.<h3>\r\nAus- und Weiterbildung rückt in Vordergrund<\/h3>Nächste Etappe war ein Treffen mit Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der jetzt den Campus Tivoli leitet. Mit der politischen Akademie der ÖVP strebt die SVP-Akademie eine Kooperation in der Fortbildung von Parteifunktionären an. Jetzt, wo die SVP nicht mehr unter ihrem Schuldenberg stöhnt, rückt die Aus- und Weiterbildung wieder in den Vordergrund.<BR \/>Den Abschluss der Stippvisite bildete eine Aussprache mit dem Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, Michael Ludwig (SPÖ). „Die Internationalität unserer Autonomie ist eng mit der Person Bruno Kreisky verbunden. Als Sammelpartei hat die SVP viele Seelen in ihrer Brust und möchte an die Zusammenarbeit, die vor allem unter Außenminister Peter Jankowitsch sehr eng war, wieder anknüpfen“, meint Steger.