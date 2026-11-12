<h3>\r\nvon Micaela Taroni<\/h3>Die Zahl der Kombiklassen, in denen Kinder unterschiedlicher Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden, sowie die Zusammenlegung von Schulen nehmen zu. Mehr als ein Drittel der Kindergärten hat Abteilungen mit nur wenigen Kindern, die von der Schließung bedroht sind. Zudem lebt jeder dritte Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren in einer Gemeinde ohne weiterführende Schule.<BR \/><BR \/>Allein die Volksschulen verzeichneten 388.000 Schülerinnen und Schüler weniger. Nach Prognosen des italienischen Statistikamtes Istat dürfte die Zahl der Kinder zwischen drei und 13 Jahren bis 2036 um rund ein Fünftel beziehungsweise etwa eine Million zurückgehen. Betroffen sind Volksschulen und die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe.<BR \/><BR \/> Zu den dringend notwendigen Maßnahmen zählt laut Save the Children der Ausbau des Ganztagsunterrichts an Volksschulen. Dieser werde von Familien zunehmend nachgefragt und sei eines der wirksamsten Instrumente, um Bildungsungleichheiten entgegenzuwirken.<BR \/><BR \/>Trotz dieser Entwicklung investiert Italien weiterhin lediglich vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung, kritisiert das Kinderschutznetzwerk. Rund 70 Prozent der Bildungsausgaben entfallen auf das Schulpersonal. Etwa ein Viertel der Beschäftigten hat befristete Arbeitsverträge und wird schlechter bezahlt als Lehrkräfte in anderen europäischen Ländern. <BR \/><BR \/>Auch beim Zugang zu Schulkantinen und Ganztagsangeboten bestehen weiterhin erhebliche regionale Unterschiede. Trotz Investitionen in die Schulinfrastruktur verfügen fast zwei Drittel der Schulgebäude noch immer nicht über eine Nutzungsbescheinigung.