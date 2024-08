Vollbeladener Öltanker im Roten Meer von Besatzung verlassen

Die britische Behörde United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) bestätigte später Angaben aus Sicherheitskreisen, wonach das Schiff vor Anker liege. Den Kreisen zufolge befindet es sich nun zwischen dem Jemen und Eritrea.Es handelte sich um den dritten Angriff auf ein Schiff der in Athen ansässigen Reederei Delta Tankers im Roten Meer in diesem Monat. Die Huthi-Miliz im Jemen greift immer wieder Handelsschiffe an und rechtfertigt dies als Solidarität mit der Hamas im Krieg mit Israel im Gazastreifen.Das Schiff war am Mittwoch etwa 77 Seemeilen westlich der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah von mehreren Geschossen getroffen worden. Die Folge waren ein Brand an Bord und ein Ausfall der Maschinen, sodass der Tanker manövrierunfähig im Roten Meer trieb. Vor der Evakuierung der Besatzung wurde nach Angaben eines Vertreters des EU-Marine-Einsatzes ein unbemanntes Überwasserfahrzeug zerstört, das eine Bedrohung für die „Sounion“ dargestellt habe.