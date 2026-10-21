Für Arbeiten zur technischen Anbindung des neuen Küchelbergtunnels an den bestehenden Tunnel des Bauloses 1 sowie für die anschließenden Sicherheitsprüfungen wird der Tunnel zwischen MeBo und Kreisverkehr am Bahnhof in drei Zeitabschnitten vollständig gesperrt. Die Sperrungen sind Voraussetzung für die Fertigstellung der Nord-West-Umfahrung Meran, deren Verkehrsfreigabe für Ende November vorgesehen ist.<BR \/><BR \/>„Aus Sicherheitsgründen ist während der Arbeiten eine vollständige Sperrung des Tunnels erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Arbeiten im Abluftkanal, da bei laufendem Verkehr im Brandfall eine erhebliche Gefahr für die Facharbeiter und die Verkehrsteilnehmer bestünde. Auch die neue Beschilderung und die Straßenmarkierungen werden während der Sperrung angebracht“, erklärt Stephan Bauer, Amtsdirektor Straßenbau West.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Anschluss werden die vorgeschriebenen Tests und Prüfungen durchgeführt. Dabei werden insbesondere die Lüftungs- und Brandmeldeanlage sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen umfassend überprüft.<h3>\r\nDrei Zeitabschnitte mit Vollsperrungen<\/h3>Für die Verbindung der beiden Lüftungskanäle wird der Tunnel vom 26. bis 29. Oktober vollständig gesperrt. Die erste Testphase findet vom 2. bis 7. November statt. Unter der Leitung der Berufsfeuerwehr Bozen und unter Einbeziehung der Feuerwehren des Burggrafenamtes wird dabei unter anderem die vorgeschriebene Brandprobe mit Heißrauch durchgeführt. Auch während dieser Testphase bleibt der Tunnel vollständig gesperrt.<BR \/><BR \/>Am 10. November ist im Bereich der neuen Kavernengarage eine groß angelegte Zivilschutzübung vorgesehen. Diese hat keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Baulos 1.<BR \/><BR \/>Die zweite Testphase ist für den Zeitraum vom 16. bis 20. November geplant. Auch dafür ist eine vollständige Sperrung des Tunnels erforderlich.<BR \/><BR \/>„Der technische Zusammenschluss des Bestandstunnels mit dem neuen Küchelbergtunnel ist schon eine kleine Premiere für die durchgängige Nord-West-Umfahrung von Meran, die für Ende November geplant ist“, sagt Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider. <BR \/><BR \/>„Technik und Sicherheit in einer 3,3 Kilometer langen unterirdischen Verbindung müssen einwandfrei funktionieren und dafür müssen Techniker und Facharbeiter in Ruhe am Zusammenschluss der technischen Anlagen arbeiten und testen können“, ergänzt Alfreider und appelliert wenige Wochen vor der Verkehrsfreigabe des Küchelbergtunnels an die Geduld und das Verständnis der Verkehrsteilnehmenden.