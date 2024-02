Vollversammlung der Psychologen in Bozen

Basispsychologie soll realisiert werden

Psychologie hat zahlreiche Anwendungsbereiche in unserer Gesellschaft

Die neue Präsidentin der Kammer, Dr. Francesca Schir, erläuterte das neue Abkommen, das derzeit zwischen dem Ministerium für Bildung und der Psychologenkammer im Bereich der Schulpsychologie ausgearbeitet wird: Eine Vereinbarung, die für einen stabilen Arbeitstisch sorgen wird, mit dem Ziel, die Präsenz des Psychologen in den Schulen zu implementieren und zu stärken.Präsidentin Dr. Schir präsentierte auch die Neuigkeiten über die neue „Lauree abilitanti“ und die für 2024 geplanten Aktivitäten. In diesem Jahr bietet die Psychologenkammer 9 Fortbildungskurse an, mit CME-Credits, die für die ständige Weiterbildung und die Sicherung der hohen Qualität, der von den psychologischen Fachkräften angebotenen Dienstleistungen wichtig sind.Vizepräsidentin Dr. Francesca Zucali berichtete über den Stand der Basispsychologie in Südtirol, in der Hoffnung, dass Basispsychologie, wie in vielen italienischen Regionen, auch bei uns realisiert wird. Dr. Zucali erläuterte das inzwischen gut etablierte Projekt, und zwar die Psychologiekolumne in der Tageszeitung Alto Adige „Oltre il pensiero“.Die Sekretärin der Psychologenkammer, Dr. Laura Taranta, erläuterte, wie man CME-Credits sammelt und erzählte von ihren Erfahrungen als Schulpsychologin, und die Schatzmeisterin, Dr. Silvia De Vita, erläuterte das Budget, dank dessen jede Aktivität durchgeführt werden kann.Jedes Ratsmitglied konnte seine Arbeit im Rat vorstellen: Dr. Michele Piccolin erzählte den Kollegen von den Neuerungen der Cartabia-Reform im Bereich der Forensik, Dr. Raffaele Virgadaula konzentrierte sich auf den Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Gabriele Munarini, Koordinator des Schulbeirats, Elisa Resch und Valentina Candela, die an mehreren Fronten in die Aktivitäten des Beirats involviert sind, sind ebenfalls Teil des Rates.Die Anwesenheit so vieler Mitglieder der Kammer soll zeigen, wie zentral die Rolle des Psychologen in der heutigen Gesellschaft ist: Die Tätigkeit der Psychologen besteht in der Tat darin, Unterstützung zu bieten, aber auch Veränderungen anzuregen, Ressourcen zu stärken und Einzelpersonen, Paare, Familien, Kinder oder Organisationen (Schulen, Unternehmen) in besonders kritischen oder schwierigen Momenten zu begleiten.Aber sie kann auch - und vor allem - im Bereich der Prävention und des Wohlbefindens tätig werden. Zu den zahlreichen Anwendungsbereichen der Psychologie gehören Krankenhäuser, Beratungsstellen, die Geschäfts- und Wirtschaftswelt, die Gerichte, Dienste für Kinder und Jugendliche, therapeutische Gemeinschaften und Seniorenresidenzen.