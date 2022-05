Vollversammlung des LTS: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

Vollversammlung des Landesverbandes der Tourismusorganisationen Südtirols (LTS) im Hotel Laurin. - Foto: © LTS

Neben den institutionellen Tätigkeiten des LTS, der Informationstätigkeit, der Aus- und Weiterbildung sowie der EDV-Betreuung für die Tourismusorganisationen, hat sich der LTS mit seinem Team von 18 Mitarbeitern zu einem Anbieter von Softwarelösungen für den Tourismus entwickelt.Seit 20 Jahren betreibt der LTS die zentrale touristische Datenbank „Tic-Web“, diese war schon bei deren Einführung wegweisend und wurde seitdem konsequent weiterentwickelt.Der LTS kann zudem mit einer Vielzahl an technischen Lösungen für die Gästeverwaltung, für die Buchung von Events, die Besucherstromlenkung und das Hotspot-Management, die Aktivierung von Gästekarten, mit Bausteinen für Webseiten und mit Datenschnittstellen für Tourismusportale, Internetagenturen uvm. aufwarten.In seiner Eröffnungsrede blickte Präsident Ambros Hofer auf eine durchwachsene Wintersaison zurück. Bei einem Minus von etwa 9 Prozent, im Vergleich zur letzten regulären Wintersaison vor der Pandemie, der WS 2018/19, könne behauptet werden, diese sei besser gelaufen als erwartet. Hofer meinte wörtlich: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“.Er bedauerte, dass es für den Tourismus in Südtirol immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung gibt, obwohl der Tourismus in Südtirol mit etwa 11 Prozent direkt an der Wertschöpfung des Landes beteiligt ist und die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig dessen Funktionieren auch für viele andere Branchen, wie etwa die Landwirtschaft, den Einzelhandel, die Dienstleistungen und das Handwerk ist.Es gelte an der Zukunft des Tourismus in Südtirol weiter zu bauen, damit dieser nachhaltiger wird und möglichst breite Bevölkerungsschichten davon profitieren, dies gilt besonders für die im Rahmen des LTEK2030+ geplanten Maßnahmen. In seinem Ausblick ließ er einigen Optimismus für die bevorstehende Sommer- und Herbstsaison erkennen.Bei den Wahlen anlässlich der Vollversammlung wurde der 11-köpfige Vorstand, der an der Spitze des LTS steht, neu gewählt. Im Vorstand sind alle Landesteile vertreten, gewählt wurden Ambros Hofer (Gröden), Martin Huber (Bruneck), Dieter Wurmböck (Innichen), Christoph Kofler (Eggental), Christian Perscollderungg (Alta Badia), Stefan Gruber (Gitschberg), Wolfgang Holzner (Ritten), Sighard Rainer (Kaltern), Ingrid Walch Hofer (Meran), Paul Rainer (Ulten) und Karl Pfitscher (Schlanders).Aus der Mitte des Vorstandes werden der Präsident und der Vizepräsident gewählt, diese Wahl erfolgt bei der nächsten Vorstandssitzung in wenigen Tagen. Im Aufsichtsrat bestätigt wurden die Wirtschaftsprüfer Robert Peintner und Karl Florian. Geschäftsführer des LTS ist seit 2012 Hubert Unterweger.Vollversammlung LTS im Hotel Laurin.