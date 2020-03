Vom Balkon geschossen: Täter in Hausarrest

Haftprüfung im Zeichen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Über Videokonferenz wurden U-Richter, Staatsanwalt und Verteidiger am Freitag aus dem Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes mit dem Bozner Gefängnis verbunden, um den 21-Jährigen anzuhören, der am Montag in Bozen vom Balkon aus 2 Schüsse abgegeben hat.