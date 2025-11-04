<b>Die Auszeichnung erhalten Sie für Ihr „unermüdliches Engagements im Dienst der Gemeinschaft“. Wann und womit hat Ihr Engagement denn angefangen?<\/b><BR \/>Christian Bacci: Angefangen hat alles im Jahr 2000. Damals bin ich über eine Bekannte auf den Verein Volontarius aufmerksam geworden. Die hatten am Bahnhof Bozen einen Camper, bei dem an Obdachlose Brötchen verteilt wurden. da habe ich gerne mitgeholfen. Wir haben dafür auch bei Bäckereien und Händlern angefragt, ob sie uns helfen können. Das hat sich dann ganz allmählich ausgeweitet. Und bald konnten wir von den eingesammelten Lebensmitteln an andere Organisationen wie etwa den Vinzenzverein abgeben. <BR \/><BR \/><b>Und wie entstand dann die Idee für die Bröseljäger?<\/b><BR \/>Bacci: Es sind eben nicht nur Personen ohne Obdach, die sich schwer tun. Auch andere sozial schwache Menschen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen. Und da erschien es mir richtig, auch diesen unter die Arme zu greifen. Und so ist die Idee für die Bröseljäger entstanden, die wir dann 2013 in die Tat umgesetzt haben. Am 6. März 2013 war es dann soweit konnte ich mit einem eigens zu diesem Zweck „umgebauten“ Fahrrad die ersten 30 „Brösel“ in Bozen einsammeln. Und seither sind immer mehr Spender zusammengekommen und wir sammeln täglich in Bars, Konditoreien, Bäckereien, Obst- und Gemüsehändlern und Supermärkten Lebensmittel ein, die zwar noch gut sind, aber dennoch nicht mehr verkauft werden können. Wer bedürftig ist, wird mit diesen unterstützt. <BR \/><BR \/><b>War damals auch der Gedanke, der Lebensmittelverschwendung entgegen zu treten, eine Motivation?<\/b><BR \/>Bacci: Dieses Bewusstsein ist erst später entstanden, auch bei den Händlern. Mittlerweile ist es ein Wert an sich, noch gute Lebensmittel vor der Mülltonne zu bewahren. <BR \/><BR \/><b>Wie hat sich die Initiative weiterentwickelt?<\/b><BR \/>Bacci: Die Initiative ist über die Zeit gewachsen und zählt heute über 167 Freiwillige, die täglich mittlerweile nicht mehr nur in Bozen, sondern auch in Meran und Bruneck nicht verkaufte Lebensmittel einsammeln und an bedürftige Familien und Einzelpersonen verteilen. Die „Bröseljäger“ sind heute aber auch Teil eines größeren Programms „Hilfe ohne Verschwendung“, zu dem auch der Bröselmarkt gehört, ein wichtiger Anlaufpunkt für Hunderte von Familien. <BR \/><BR \/><b>Geht es dabei „nur“ um materielle Hilfe?<\/b><BR \/>Bacci: Keineswegs. Man schenkt den Menschen Zeit und Aufmerksamkeit, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Lebensmittel. <BR \/><BR \/><b>Was bedeutet die Auszeichnung für Sie?<\/b><BR \/>Bacci: Ich habe mir das nicht erwartet. Aber es bewegt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz.