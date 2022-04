Vom Flugplatz Bozen zweimal wöchentlich nach Zürich und zurück

Die Strecke wird jeden Freitag und Sonntag bedient und ermöglicht eine Anbindung zum Flughafen Zürich. Die Flüge sind bereits auf www.skyalps.com buchbar.„Sky Alps bietet den vielen Südtirolfans die Gelegenheit, in kürzester Zeit an ihren Urlaubsort zu reisen. Ich bin stolz und ich freue mich, dass wir ab dem 1. Juli vom Flughafen Zürich aus einen Direktflug nach Bozen anbieten werden und somit die Anreisezeit um gut 80 Prozent verkürzen“, sagt Josef Gostner, Präsident von Sky Alps. „Wir wissen auch, dass rund 3000 Südtiroler, die in Zürich arbeiten und leben, bereits lange auf diese Möglichkeit gewartet haben und mit den gewählten Abflugzeiten die Möglichkeit haben, öfters in die Heimat zurückzukehren und letztendlich mehr Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen.“„Unser Flugzeugtyp verbraucht rund 40 Prozent weniger Treibstoff als der durchschnittliche Verbrauch der europäischen Luftfahrt und ist besonders auf kürzeren Strecken äußerst effizient. Mit 2,3 Liter pro Passagier pro 100 zurückgelegten Kilometern erreicht unsere Dash 8 Q400 rund 35 Prozent CO2-Emissionseinsparung zu herkömmlichen Jets. Zudem ist es das erste Flugzeug mit Propellerantrieb, das die strengen ICAOLärmstandards erfüllt. Aus diesem Grund werden in Kürze 2 weitere Flugzeuge dieses Typs die Flotte verstärken“, erklärt Gostner.