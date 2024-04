Vom Frater zum Pater: Stefan Walder zum Diakon geweiht

Während der Allerheiligenlitanei legte sich Ordensmann Stefan Walder auf den Boden. - Foto: © fm

Bischof Ivo Muser überreichte dem neuen Diakon das Evangeliar, weil die Verkündigung zu den Hauptaufgaben im diakonalen Dienst gehört. - Foto: © fm

„Sei bereit, Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, zu den Menschen zu tragen – mit dem, was du als Christ und Ordensmann bist, und was dir bei der heutigen Diakonweihe und dann bei deiner Priesterweihe geschenkt und aufgetragen wird“, sagte der Bischof zu Stefan Walder.„Sei als Diakon und zukünftiger Priester den Menschen nahe, vor allem auch verwundeten Menschen und den vielen Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind. Sei eifrig und treu in den geistlichen Vollzügen: im Beten, im persönlichen Hören auf das Wort Gottes, in der Begegnung mit dem Herrn in seinen Sakramenten und nicht zuletzt auch im Bußsakrament“, betonte der Bischof in Richtung Walder.Höhepunkt der Weiheliturgie war, als der Bischof dem jungen Ordensmann, der im vergangenen September die ewige feierliche Profess abgelegt hat, in die Stille und im Gebet die Hände auflegte.Ein weiterer Höhepunkt für P. Stefan Walder, für seine Familie und die Ordensgemeinschaft steht am kommenden 14. September an: Bischof Ivo Muser wird den jungen Ordensmann am Hochfest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes in der Hl.-Kreuz-Kirche in Niederlana zum Priester weihen.