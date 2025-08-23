<BR \/><BR \/>Der Mann, ein 35-jähriger Südtiroler, stand im Unterland, wo er wohnhaft ist, unter Hausarrest. Wegen plötzlicher Übelkeit wurde er kürzlich in die Bozner Notaufnahme eingeliefert. <BR \/><BR \/>Nach der Behandlung soll er jedoch nicht mehr in seine Wohnung zurückgekehrt sein, wo er seinen Hausarrest hätte weiter aussitzen müssen. <BR \/><BR \/>Die Beamten stießen schließlich an der Kreuzung zwischen Palermo- und Cagliari-Straße in Bozen auf den Verdächtigen und kontrollierten ihn. Der Mann soll Falschangaben gemacht haben, um eine Verhaftung zu verhindern. Die Carabinieri konnten den Verdächtigen aber als jenen Mann identifizieren, der aus dem Hausarrest ausgebrochen war. <BR \/><BR \/>Er wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Darüber hinaus wurde er wegen Falschangaben zu seiner Identität angezeigt.