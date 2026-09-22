Vom Kloster zum sozialen Ankerpunkt: Das ehemalige Kapuzinerkloster in Neumarkt soll ein Ort für Pflege, Begegnung und Teilhabe werden. So sind dort unter anderem Seniorenwohnungen und eine soziale Gärtnerei geplant. Neuer Besitzer des Areals ist die Stiftung Griesfeld, die Trägerin der Seniorenwohnheime in Neumarkt und Montan.<h3>\r\nSozialer Gedanke des Kapuzinerordens besteht weiter<\/h3>„Wir sehen in diesem Projekt einen großen Mehrwert für unsere Stiftung, aber auch für die gesamte Gemeinde Neumarkt. Es erfüllt uns mit Freude, dass nach intensiver Vorbereitung dieser wichtige Schritt nun umgesetzt werden konnte“, sagt Alfred Vedovelli, der Präsident der Stiftung Griesfeld. Das Klosterareal stelle laut Vedovelli aufgrund seiner Struktur, Lage und historischen Bedeutung ein besonders geeignetes Objekt dar: „Es eröffnet vielfältige Möglichkeiten für innovative Betreuungsformen und könnte sich künftig auch als Ort der Begegnung für die Dorfgemeinschaft etablieren“, so Vedovelli. <BR \/><BR \/>Durch diese zukünftige Nutzung bestehe der soziale Gedanke des Kapuzinerordens weiter. „Die Fortführung dieses sozialen Gedankens hat die Verkaufsentscheidung des Ordens zugunsten der Stiftung wesentlich erleichtert. Bis auf Weiteres ist zudem die Fortführung der seelsorglichen Betreuung sowohl der Stiftung Griesfeld als auch der Bevölkerung von Neumarkt durch den Kapuzinerpater Peter Brugger gewährleistet, der nun der Klostergemeinschaft Bozen zugeteilt ist“, so Vedovelli.<BR \/><BR \/><p class="text-space-left">\r\n<h3>\r\nKapuzinerklosters als „sozialer Ankerpunkt für Gemeinde“<\/h3>\r\n<\/p>\r\n<BR \/>Erfreut über den Ankauf des Kapuzinerklosters durch die Stiftung Griesfeld ist Neumarkts Bürgermeisterin Karin Jost: „Ich freue mich sehr, dass die Stiftung Griesfeld das Kapuzinerkloster erworben hat. Das Kapuzinerkloster kann zu einem wichtigen sozialen Ankerpunkt für unsere Gemeinde werden. Besonders wertvoll ist die Perspektive, dort Angebote für Seniorinnen und Senioren zu schaffen und mit altersgerechten Wohnungen zusätzliche Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu eröffnen. Eine große Bereicherung wird auch die soziale Gärtnerei, die soziale Teilhabe, sinnvolle Beschäftigung und Begegnung verbindet. Dieser geschichtsträchtige Ort wird zu einem lebendigen und zukunftsorientierten Teil unserer Gemeinde und wir freuen uns diesen Weg konstruktiv begleiten zu dürfen“, so Bürgermeisterin Jost. <BR \/><BR \/>„Die Planung des Vorhabens begann bereits vor einiger Zeit“, so Vedovelli. So wurden eine Machbarkeitsstudie und eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse in Auftrag gegeben. Diese bestätigen die strategische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projekts. Demnach würden Ankauf, Neunutzung und Erweiterung der Klosterimmobilie eine erhebliche soziale Aufwertung darstellen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung des steigenden Betreuungsbedarfs der älteren Generation leisten.<BR \/><BR \/> Die Analysen zeigen zudem die wirtschaftlich-finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens auf. Darüber hinaus stellt die Initiative eine ausgewogene Antwort auf die wachsenden Anforderungen an die lokale Sozialfürsorge dar. „Aus diesem Grund wurde der Ankauf wesentlich durch das Amt für Senioren und Sozialsprengel des Landes Südtirol gefördert, wofür die Stiftung Griesfeld den Verantwortlichen dankt“, so Präsident Alfred Vedovelli abschließend.