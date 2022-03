Vom Krieg aus der Heimat vertrieben – In Pfalzen eine Bleibe gefunden Vom Krieg aus der Heimat vertrieben – In Pfalzen eine Bleibe gefunden

Über Tage hat die Angst um ihre Familie in der Ukraine Anna Dufenyuk fast aufgezehrt. Aber dann, endlich, am Mittwoch vergangener Woche, um 5 Uhr früh konnte sie in Pfalzen ihre Tochter, ihre Schwiegertochter, ihre 4 Enkel und ihren Neffen, die vor den Bomben aus ihrer Heimat geflüchtet sind, in die Arme schließen. +von Ruth Passler