Zeitzeugen blicken zurück. Einer, der 1990 mit Stefan Thurin und Walter Schweigkofler ein Bürgerkomitee gegründet hatte, war <b>Karl Zeller<\/b>, der auf SVP-Ebene seit 1990 eine führende Rolle im Bezirk Burggrafenamt eingenommen hatte. „Wir kamen gerade von der Uni, waren von einer Umfahrung samt Verkehrsberuhigung in der Stadt überzeugt und organisierten mit dem Grazer Verkehrsplaner Prof. Gerd Sammer Bürgerversammlungen. Statt aufzuklären, wurden die Versammlungen zu einem Desaster. Wir hatten die Grünen und die italienischen Medien gegen uns. Dabei hätte Franz Alber, Landesrat unter der ersten Durnwalder-Landesregierung, das Geld zusammengehabt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386666_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Franz wurde 1993 abgewählt, seine Vorzugsstimmen in Meran wurden halbiert“, erzählt Zeller. Man habe ihn noch 1995 motivieren können, als Bürgermeister zu kandidieren, „aber er sagte zu mir: Mit dem Tunnel hörst mir bitte auf“, erzählt Zeller. Dann sei nahezu zehn Jahre nichts passiert. „Dank Konrad Bergmeister, den Landeshauptmann Luis Durnwalder als Nachfolger haben wollte, einer Koryphäe im Tunnelbau, konnten wir das Projekt exhumieren“, sagt Zeller. Aber wegen des Tunnels habe die SVP viele Stimmen verloren.<BR \/><BR \/>Weil aber in der Meraner Gemeinderatskoalition mit den Grünen und den italienischen Mitte-Links-Parteien kein Durchkommen war, kam ein besonderer Schachzug. Die Nordwestumfahrung, weil mit Algund, Meran und Dorf Tirol drei Gemeinden betroffen waren, wurde auf eine höhere Ebene, auf Ebene der Burggräfler Bezirksgemeinschaft gelegt.<BR \/><BR \/>Federführend waren da Ignaz Ladurner, mittlerweile verstorbener Präsident der Bezirksgemeinschaft, und der damalige Generalsekretär und spätere Meraner Bürgermeister <b>Günther Januth<\/b>. „Die Eurac hat im Auftrag der Bezirksgemeinschaft mehrere Verkehrslösungen ausgearbeitet, eine wurde dann im April 2004 vom Bezirksrat genehmigt“, sagt Günther Januth. <BR \/><BR \/>Mit diesem Behelf der übergemeindlichen Lösung sei auch ein in Meran gefordertes Referendum vom Tisch gewesen. „Eine Gemeinde kann nicht über ein übergemeindliches Vorhaben ein Referendum abhalten“, so Januth. In der Folge hat die Landesregierung die Trassenführung von Amts wegen in die Bauleitpläne der drei Gemeinden eingetragen. „Diese hatten dann 60 Tage Zeit, ein beratendes Gutachten abzugeben“, sagt Januth. Dorf Tirol sagte Ja, Algund sagte Nein und in Meran kam es zu einer unerwarteten Schützenhilfe, nachdem Landeshauptmann Luis Durnwalder die Meraner hat wissen lassen, dass er ohne Ja im Gemeinderat nicht aktiv werde.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386669_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Jänner 2005 treffen sich Januth, Franz Alber, Karl Zeller und <b>Nerio Zaccaria<\/b>, damals Forza Italia, in Zellers Kanzlei. „Wir haben als sechs Vertreter der Opposition mit der SVP gestimmt, die Mehrheit im Stadtrat platzte und die Grünen sind aus der Koalition ausgetreten. <BR \/><BR \/>Die Umfahrung – speziell die Trassenführung – war ein sehr umkämpftes Thema, aber wir waren davon überzeugt, dass es jene Variante braucht, die auch die Kavernengarage vorsieht, damit jemand nach Meran kommen kann, ohne in die Stadt hineinzufahren. Ich denke, diese politische Entscheidung war die wichtigste, ohne dass wir uns dessen so bewusst waren. Es war auch kein Handel im Sinne von: Wir stimmen für den Tunnel und sitzen dafür dann in der Stadtregierung mit Bürgermeister Januth. Denn wir blieben in der Opposition. Aber es war die beste Entscheidung für die Stadt“, so Zaccaria. „Ohne Zaccaria gäbe es keinen Tunnel und keine Garage“, sagt Zeller. Und Günther Januth fügt hinzu: „Gut Ding braucht gut Weil und jetzt kann gefeiert werden. Denn dieses Projekt ist ein Mehrwert im Doppelpack. Dass es so lange gedauert hat? Es hat immer geheißen: Meran weiß eh nicht, was es will. Nur wir als SVP waren immer dafür“, sagt Januth.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386672_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Luis Durnwalder<\/b> , Landeshauptmann a.D., erinnert sich noch an den großen Streit, was das erste Baulos betrifft: sprich die Verbindung von der MeBo bis zur Einfahrt in den Küchelberg. „Anfangs waren mir die Kosten viel zu hoch, ich wollte eine oberirdische Verbindung. Dann haben mich alle bearbeitet und dann haben wir die Trassenführung unterirdisch gemacht und finanziert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386675_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Wir wollten dann geschwind mit dem zweiten Baulos weitermachen, aber dann kamen der Regierungswechsel, Rekurse und dann hat das lange gedauert. Aber es hat auch Verbesserungen beispielsweise bei der Kavernengarage gegeben“, sagt Durnwalder. Insgesamt sei er „sehr, sehr froh, die zeitliche Verzögerung ist vergessen und für Meran bringt diese Umfahrung eine große Entlastung. Was allerdings die Verbindung ins Passeier betrifft, hätte man längs der Passer eine Trasse ins Auge fassen sollen, um die Dörfer Riffian, Kuens, Saltaus zu entlasten. Das wäre eine endgültige Lösung.“