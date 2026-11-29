<b>In Ihrem Buch kommen Menschen aus allen Landesteilen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen vor. Wie finden Sie diese Geschichten?<\/b><BR \/><BR \/>Hans Rieder: Ich bin auf einem Bergbauernhof in Steinhaus im Ahrntal aufgewachsen und habe zunächst Geschichten aus meinem Tal aufgeschrieben. Durch verschiedene Kontakte und meine schulische Ausbildung in Meran hatte ich Bekanntschaften in ganz Südtirol. Nach der Veröffentlichung meines ersten Buches kamen immer mehr Menschen auf mich zu und machten mich auf besondere Lebensgeschichten aufmerksam. Dadurch finde ich die Kontakte und erhalte oftmals die Hinweise direkt aus der Bevölkerung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77292536_quote" \/><BR \/><b><BR \/><BR \/>Warum fasziniert Sie das bäuerliche Leben in den Bergen besonders?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als es in den ländlichen Gegenden fast nur Bauernhöfe gab. Als Bergbauernkind habe ich die damaligen Lebensweisen und Traditionen hautnah erlebt. Schon früh war ich neugierig und lauschte gerne den Erzählungen von Eltern und Nachbarn, wenn sie sich gegenseitig über besondere Ereignisse im Dorf austauschten. Später begann ich, diese Geschichten aufzuschreiben und festzuhalten. Denn nur was dokumentiert wird, bleibt auch erhalten. Einen besonderen Stellenwert haben zudem die historischen Fotos im Buch, die mir größtenteils aus Privatarchiven zur Verfügung gestellt wurden.<BR \/><BR \/><b>Welche Tugenden prägten früher das bäuerliche Leben?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: Zunächst waren es der Fleiß, die Geschicklichkeit bei der täglichen Arbeit, zudem war der Glaube ein fester Bestandteil des Lebens. Das Bauernjahr war eng mit den vielen religiösen Ritualen verbunden. Ja, und die Leute hatten früher noch echte Handschlagqualität. Was man versprach, wurde auch gehalten, das war Ehrensache.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77293000_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Die Religion hat also im bäuerliche Leben eine zentrale Rolle gespielt?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: „So Gott will“ war eine Redewendung, die man früher häufig hörte. In den Bauernhäusern gab es einen sogenannten Herrgottswinkel oberhalb des Esstisches mit Kreuz, Votivbildern und Altartüchern. Der Gottesdienstbesuch war selbstverständlich, allein am Sonntag ging man dreimal zur Kirche. Der Bauer war dafür verantwortlich, dass alle am Hof ihren religiösen Pflichten nachkamen. Am Jahresende musste darüber beim Ortspfarrer Rechenschaft abgelegt werden.<BR \/><BR \/><b>Gab es ein religiöses Ritual, das Ihnen bei Ihren Recherchen besonders in Erinnerung geblieben ist?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: Nicht aus meinen Recherchen, sondern aus meiner eigenen Kindheit sind mir persönlich vor allem die Primizfeiern in Erinnerung geblieben. Das waren große Feste in den Dörfern der Primizianten, unter anderem mit Bergfeuern und beleuchteten Häusern. Außerdem erinnere ich mich daran, dass die Bauern in der Kirche ihre reservierten Kirchenbänke hatten, für die sie eine Abgabe entrichten mussten.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77293004_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Was können junge Menschen heute von den Erfahrungen früherer Generationen lernen?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: Ich kann hier nur für mich selbst sprechen. In unserer Großfamilie habe ich gelernt, mich durchzusetzen und zu behaupten. Ebenso habe ich gelernt, mit wenig auszukommen, zu verzichten, sparsam zu sein und das zu schätzen, was man hat. Auch die Fähigkeit, sich durchzubeißen, zeichnet die Generation unserer Eltern und Großeltern aus. Davon habe ich zumindest etwas mitgenommen.<BR \/><BR \/><b>In Ihrem Buch gibt es auch ein Kapitel über die Klarissenschwester Klara Maria aus St. Johann im Ahrntal. Sie schreiben, dass Sie ihre Geschichte besonders beeindruckt. Warum?<\/b><BR \/><BR \/>Rieder: Es ist ihr tiefer Glaube, ihr Humor und ihre klare, unverrückbare Haltung in wichtigen Fragen, das beeindruckt. Sie ist so zufrieden, so dankbar für jede noch so kleine Geste. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389816_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBlick ins Buch<\/h3><b><BR \/>In der Stille des Alltags – Leben hinter Klostermauern<\/b><BR \/><BR \/>Eine der Geschichten, die mich nicht mehr loslassen, ist das Leben einer Ordensfrau, die mittlerweile seit 70 Jahren Klarissin ist: Antonia Oberkofler wird 1938 als älteste Tochter ban Untohölza, einem Bergbauernhof oberhalb von Steinhaus, geboren. Die Mutter Aloisia Tasser schenkt fünf Kindern das Leben. Alle kommen an einem anderen Ort zur Welt, denn die Eltern sind Ziehende: Weil sie keinen eigenen Hof und kein Haus besitzen, ziehen sie von Ort zu Ort, bis sie schließlich den Tenniglhof, einen Berghof oberhalb von St. Johann, kaufen. <BR \/><BR \/>Der Vater arbeitet als Knecht, Tagewerker und Holzarbeiter, als er zum Dienst im Zweiten Weltkrieg einberufen wird. Die Mutter umsorgt die Kinder und meistert die Kriegsjahre zu Hause ohne den Mann. Das tägliche Gebet gibt ihr Kraft und Halt. Vielleicht wächst gerade in diesen Jahren die tiefe Frömmigkeit der Tochter Antonia, die bereits mit 17 Jahren einen für sie entscheidenden Lebensschritt wagt: Am 4. Jänner 1956 tritt sie in den Orden der Klarissen ein, wissend, dass sich damit die Tür zu ihrer Heimat und vielfach auch zu ihrer Familie schließt. <BR \/><BR \/>Ein einziges Mal kehrt Schwester Klara Maria in den 70 Jahren nach Hause zurück. Im Juli 1982 nimmt sie auf das dringende Anraten des Arztes einen Heimaturlaub. Die Hofleute erinnern sich daran, dass die Schwester in jener Zeit jeglichen Kontakt zu den Nachbarn gemieden und nie ein fremdes Haus betreten hat. Unvergessen bleibt auch der Satz, den der damalige Pfarrer von St. Johann, Franz Pipperger, getätigt hat: „Gitschile, nö [in diesem Alter] hat i di net ins Klöeschto gieh gilot.“ Jeden Tag muss die Ordensfrau von den Familienmitgliedern am Abend zum Schlafen ins Widum gebracht und am Morgen dort wieder abgeholt werden. Nach diesem Krankenurlaub kehrt die Tennigltochter nicht mehr nach Hause zurück, auch nicht zur Beerdigung ihrer Eltern. <BR \/><BR \/>Im Jahr 1997 wird das Kloster in Taisten aufgelöst, die wenigen und kränklichen Schwestern müssen ins Kloster St. Elisabeth in Brixen übersiedeln, eines der ältesten Klarissenklöster. Es wurde noch zu Lebzeiten der heiligen Klara (1193–1253) gegründet und besteht ohne Unterbrechung bis zum heutigen Tag. Hier sind noch heute an die sieben Schwestern beheimatet, die in Klausur leben und sich dem Gebet und der Arbeit im Haus widmen. Die Schwestern betreiben eine Hostienbäckerei, nähen Messkleider für verschiedene Pfarreien und stellen Christkindlan aus Wachs her. <BR \/>Als ich Schwester Klara Maria zum Gespräch begegne, treffe ich auf eine aufgeschlossene, informierte Ordensfrau, die Optimismus und vor allem eine Sicherheit ausstrahlt, wie sie nur jemand vermitteln kann, der für sich die Ruhe, die Zufriedenheit und die Überzeugung lebt und verinnerlicht hat. Verwundert lausche ich der offenen Art, wie die Schwester über den Orden, ihr Gelübde und auch über schwierige Momente in ihrem Leben erzählt. Sie hat kein Geheimnis, ist im Glauben gefestigt und hat in Gemeinschaft mit dem Schöpfer ihre Heimat im Klarissenkloster in Brixen gefunden. Diese Lebenseinstellung ist nicht gespielt oder aufgezwungen, nein, es ist ein Lebensweg, den die gebürtige Ahrntalerin für sich gewählt hat. Trotz des Ordensschleiers kann die Tennigltochter ihre Herkunft nicht verleugnen: Ihr Gesicht erinnert mich sofort an ihre Geschwister.<BR \/><BR \/>Auf die Frage, ob sie die Absicht habe, einen Besuch im Ahrntal zu machen, antwortet sie ohne Bitternis: „Nein, im Gelübde hab ich versprochen, dass ich auf meine Heimat verzichte, dieses Versprechen werde ich halten. Zurückkehren werde ich dann, wenn ich im Himmel bin. Von dort aus werde ich mir das Ahrntal anschauen und zurückkehren in die Bergwiese des Hofs im Trippach, an die ich mich so gerne erinnere. Als Schulkind hab ich dort die Geißen gehütet, zusammen mit meinem jüngeren Bruder Hermann. Und dann werde ich auch schauen, ob die im Ahrntal auch ein bisschen katholisch sind“, lacht sie, und aus ihrer Sprache dringt immer noch der unverkennbare Ahrntaler Dialekt durch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389819_image" \/><\/div>\r\n