Vom Papst über Trump bis hin zu Putin: Reaktionen auf den Tod der Queen

Charles III. - Foto: © ANSA / ANDY RAIN

Liz Truss - Foto: © APA/afp / DANIEL LEAL

Foto: © APA/afp / ADRIAN DENNIS

Justin Trudeau - Foto: © ANSA / JUAN CARLOS HIDALGO / Gr

Joe Biden - Foto: © ANSA / Chris Kleponis / POOL

Xi Jinping - Foto: © APA/afp / WANG ZHAO

Papst Franziskus - Foto: © APA/afp / VINCENZO PINTO

Frank Walter Steinmeier - Foto: © APA/afp / JOHN MACDOUGALL

Emmanuel Macron - Foto: © ANSA / MICHEL EULER / POOL

Mario Draghi - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI / Z4Z

Micheal Martin - Foto: © APA/afp / PAUL FAITH

König Carl XVI. Gustaf - Foto: © TT NEWS AGENCY / FREDRIK SANDBERG

Königin Margrethe - Foto: © APA/afp / BO AMSTRUP

Wolodymyr Selenskyj - Foto: © APA/Laurent Van der Stockt (Archiv) / Laurent Van der Stockt

Wladimir Putin - Foto: © ANSA / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

António Guterres - Foto: © APA/AFP / KAZUHIRO NOGI

Jens Stoltenberg - Foto: © APA/afp / ANDRE PAIN

Charles Michel - Foto: © ANSA / GEORGI LICOVSKI / STF

Josep Borrell - Foto: © APA/afp / JOHN THYS

Ignazio Cassis - Foto: © ANSA / FABRICE COFFRINI

Ytzhak Herzog - Foto: © APA/afp / RONNY HARTMANN

Recep Tayip Erdogan - Foto: © APA/AFP / DAMIR SENCAR

Jair Bolsonaro - Foto: © ANSA / Joedson Alves

Miguel Díaz-Canel - Foto: © APA/getty / SPENCER PLATT

Angela Merkel - Foto: © APA/afp / MICHAEL KAPPELER

Bill und Hillary Clinton - Foto: © APA/afp / TIM SLOAN

Donald Trump - Foto: © ANSA / JIM LO SCALZO / POOL / STF

Barack Obama - Foto: © APA/afp / MANDEL NGAN

Helen Mirren - Foto: © Shutterstock

David Beckham - Foto: © APA/afp / ANTHONY WALLACE

„Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine viel geliebte Mutter.“„Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist.“„Dies ist der traurigste Tag für unser Land. In den Herzen von uns allen ist ein Schmerz. Ein tiefes und persönliches Gefühl von Verlust – viel intensiver vielleicht, als wir es erwartet hatten.“„Sie war eine ständige Präsenz in unserem Leben – und ihr Dienst für die Kanadier wird für immer ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Landes bleiben.“„Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt. (...) Sie ertrug die Gefahren und Entbehrungen eines Weltkriegs an der Seite des britischen Volkes und sammelte es während der Verwüstung einer globalen Pandemie“.Sein „tiefes Beileid“ bekundet Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. „Ihr Tod ist ein großer Verlust für das britische Volk.“„Auf Sie und alle, die das Andenken an Ihre verstorbene Mutter in Ehren halten, erbitte ich göttlichen Segen als Unterpfand des Trostes und Kraft in den Herrn.“„Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben. Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt.“„Ihre Majestät Königin Elizabeth II. verkörperte über 70 Jahre lang die Kontinuität und Einheit der britischen Nation. Ich behalte sie als eine Freundin Frankreichs in Erinnerung, eine Königin mit Herz, die ihr Land und ihr Jahrhundert für immer geprägt hat.“„Sie repräsentierte das Vereinigte Königreich und den Commonwealth mit Ausgewogenheit, Klugheit, Respekt für Institutionen und die Demokratie.“„Ihr Staatsbesuch in Irland im Jahr 2011 markierte einen entscheidenden Schritt in der Normalisierung der Beziehungen zu unserem nächsten Nachbarn. Dieser Besuch war ein großer Erfolg, vor allem aufgrund der vielen liebenswürdigen Gesten und herzlichen Bemerkungen, die die Königin gemacht hat.“„Die Königin diente ihren Ländern und dem Commonwealth mit einer einzigartigen Hingabe und mit Pflichtgefühl. Sie war ständig präsent, nicht nur in der britischen Gesellschaft, sondern auch international“„Sie war eine überragende Persönlichkeit unter den europäischen Monarchen und eine große Inspiration für uns alle. Während ihrer Regentschaft in sowohl schwierigen als auch positiven Zeiten hat sie eine entscheidende Rolle als vereinigende Persönlichkeit gespielt, die hoch angesehen war und zutiefst geliebt wurde.“„Im Namen des ukrainischen Volkes sprechen wir der königlichen Familie, dem Vereinigten Königreich und dem Commonwealth aufrichtiges Beileid aus zu diesem nicht wieder gut zu machenden Verlust.“Putin wendet sich laut russischen Nachrichtenagenturen in einer Kondolenzbotschaft an den neuen König Charles. Elizabeth habe „zurecht die Liebe und den Respekt ihrer Untertanen sowie die Autorität auf der Weltbühne genossen ... Ich wünsche Ihnen angesichts dieses schweren, unersetzlichen Verlustes Mut und Durchhaltevermögen. Darf ich Sie bitten, den Mitgliedern der königlichen Familie und dem gesamten Volk von Großbritannien aufrichtiges Beileid und Unterstützung auszusprechen.“„Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern.“„Mehr als 70 Jahre lang war sie ein Beispiel für selbstlose Führung und öffentlichen Dienst.“„Unsere Gedanken sind bei der königlichen Familie und allen, die im Vereinigten Königreich und weltweit um Königin Elizabeth II. trauern.“„Die EU würdigt ihren (Elizabeths) einzigartigen Beitrag zur Schaffung von Frieden und Versöhnung. Während ihr Verlust auf der ganzen Welt zu spüren sein wird, sind unsere unmittelbaren Gedanken bei ihrer Familie und dem Volk des Vereinigten Königreichs.“„Ich bin zutiefst betrübt über das Ableben von Königin Elizabeth II. Mein aufrichtiges und tief empfundenes Beileid an die königliche Familie im Namen des Bundesrates und des Schweizer Volkes. Sie wird als eine Frau von großer Stärke und stabiler Führungskraft in Erinnerung bleiben.“„Während ihrer langen und bedeutsamen Regierungszeit hat sich die Welt dramatisch verändert, die Königin blieb jedoch eine Ikone stabiler, verantwortungsvoller Führung und ein Leuchtfeuer der Moral, der Menschlichkeit und des Patriotismus.“Mit Bestürzen habe er vom Tod der Queen erfahren, teilte der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan am Donnerstagabend auf Twitter mit. Er spreche der königlichen Familie und dem „befreundeten“ Volk in Großbritannien sein Beileid aus.Elizabeth sei nicht nur ein Königin für die Briten gewesen, „sondern für uns alle“, erklärt Bolsonaro. Die brasilianische Regierung ordnet eine landesweite dreitägige Staatstrauer zu Ehren Elizabeths an.„Mit großem Bedauern haben wir vom Tod Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. erfahren. Im Namen des kubanischen Volkes und der kubanischen Regierung spreche ich Ihrer Königlichen Hoheit, Prinz Charles, der übrigen königlichen Familie sowie dem britischen Volk und der britischen Regierung unser tiefstes Beileid aus.“„Es gibt keine Worte, die die überragende Bedeutung dieser Königin, ihres Pflichtgefühls, ihrer moralischen Integrität, ihrer Hingabe und ihrer Würde über sieben Jahrzehnte für das Vereinigte Königreich, für Europa und die Welt auch nur annähernd würdigen können.“„Hillary und ich trauern um Ihre Majestät, Königin Elizabeth II., und wir schließen uns den Menschen im Vereinigten Königreich, im Commonwealth und in der ganzen Welt an, um für ihr außergewöhnliches Leben zu danken.“„Möge Gott die Königin segnen, möge sie für immer in unseren Herzen regieren und möge Gott sie und Prinz Philip in ständiger Obhut halten.“„Michelle und ich hatten das Glück, Ihre Majestät kennengelernt zu haben, und sie hat uns sehr viel bedeutet.“ Er und seine Frau seien stets beeindruckt gewesen von der Herzlichkeit der Königin, ihrem Humor und Charme.„Ich bin stolz, elisabethanisch zu sein. Wir trauern um eine Frau, die mit oder ohne Krone, der Inbegriff des Adels war.“„Bis zu ihren letzten Tagen diente sie ihrem Land mit Würde und Anmut. Wie am Boden zerstört wir uns alle heute fühlen, zeigt, was sie den Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt bedeutet hat.“