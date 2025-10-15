Zudem leitete sie die Filiale einer Luxusimmobilienagentur im bekannten Mailänder „Quadrilatero della Moda“ rund um die Shoppingmeile Via Montenapoleone.Im Alter von 19 Jahren hatte sie an der Reality-Show „L'isola di Adamo ed Eva“ teilgenommen. <BR \/><BR \/>In den sozialen Netzwerken teilte Pamela regelmäßig Eindrücke aus ihrem Berufsleben und von ihren Reisen - von Portofino bis Paris, von Porto Cervo bis zu den Dolomiten. Ein ständiger Begleiter war ihr Chihuahua-Hund namens Bianca, den sie immer bei sich hatte. Unter ihren letzten veröffentlichten Bildern befanden sich auch Aufnahmen vom September in Venedig, wo Pamela in einem eleganten, silbernen Kleid über den roten Teppich der Filmfestspiele lief. <BR \/><BR \/>In den sozialen Medien tauchen inzwischen erste Beiträge zum Gedenken an Pamela auf. Besonders berührend ist der von Elisa Bartolotti, ihrer besten Freundin und Geschäftspartnerin. Gemeinsam hatten sie die Bademodenlinie gegründet. <BR \/><BR \/>Bartolotti griff Pamelas Mörder emotional an: „Verrückt? Ja, das bist du. Aber ich glaube nicht, dass du so verrückt bist, dass du nicht wusstest, was du tust. Ich hoffe nur, dass du - wenn es Gerechtigkeit gibt - bezahlen wirst dafür, dass du mir jemanden genommen hast, die für mich wie eine Schwester war. Mach's gut, Pam. Wir werden nicht zusammen alt werden. Du wirst nie alt werden. Ich hab dich lieb, meine Freundin.“ <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Genini wurde mit 24 Messerstichen getötet. Der Täter hatte Pamela wiederholt mit dem Tod bedroht und soll sich auch eine Kopie ihres Wohnungsschlüssels beschafft haben. Als erschwerende Umstände gelten - neben Vorsatz und Stalking - auch besondere Grausamkeit.