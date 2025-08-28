Wie berichtet, sind in der Nacht auf Sonntag auf dem Wanderweg Nr. 10 zwischen Sand in Taufers und Ahornach rund 120 Meter Holzzaun beschädigt oder umgerissen, acht Bänke und vier Wegweiser aus der Verankerung gerissen sowie mehrere Schilder zerstört worden. <BR \/><BR \/>Auf einen öffentlichen Aufruf hin haben sich fünf volljährige Männer aus dem Ort gemeldet, die sich nun bei Bürgermeister Josef Nöckler und Vizebürgermeister Herbert Seeber für ihre Taten entschuldigt haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205748_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Eine Feier ist ausgeartet“, sagt Bürgermeister Nöckler. Am Ende des geselligen Beisammenseins auf einem Hof, bei dem auch reichlich getrunken worden sei, hätten die Fünf den Rückweg nach Sand in Taufers über den Wanderweg angetreten – und dort die Schäden angerichtet.<h3>\r\nBei Behebung der Schäden mithelfen<\/h3>„Ihnen ist bewusst, dass sie über die Stränge geschlagen haben, und sie wollen für die beträchtlichen Schäden aufkommen.“ Alle seien handwerklich geschickt und wollen in ihrer Freizeit selbst bei der Behebung der Schäden mithelfen. <BR \/><BR \/>„Ich habe ihre Daten an den Tourismusverein weitergegeben, der mit den Männern alles weitere vereinbaren wird“, sagt Nöckler. Damit ist für ihn die Sache erledigt. „Ein jeder macht Fehler und mitunter dumme Sachen. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung“, sagt er.