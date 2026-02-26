Nach Angaben der Einsatzkräfte handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen etwa 45-jährigen nigerianischen Staatsbürger. Er sei „vom Schlaf in den Tod“ gegangen, ohne etwas zu bemerken. Sein Mitbewohner, der aus Nordafrika stammt, wurde in kritischem Zustand auf die Intensivstation gebracht.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr, Carabinieri und Sanitäter des Rettungsdienstes SUEM 118 drangen in die Wohnung im zweiten Stock ein, nachdem ein Freund des Opfers mehrmals vergeblich versucht hatte, ihn telefonisch zu erreichen. In einer der Zimmer fanden die Einsatzkräfte die beiden Männer vor: Der eine war bereits tot, der andere atmete schwer. Er wurde stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist besorgniserregend, teilten die Ärzte mit. Die Staatsanwaltschaft erteilte die Freigabe zur Bergung der Leiche, die zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wurde. Erste Ermittlungen der Feuerwehr deuten auf einen Gasheizer als Quelle der Kohlenmonoxidfreisetzung hin.<BR \/><BR \/>Nachbarn und Mitbewohner der Wohnung standen nach dem Vorfall unter Schock und zeigten sich tief bestürzt über die Tragödie. Die Feuerwehr hat Ermittlungen aufgenommen.<BR \/><BR \/>In diesem Winter ist es in Italien wiederholt zu tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung gekommen. In Porcari in der Toskana war vor zwei Wochen eine vierköpfige Familie albanischer Herkunft vermutlich durch Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen. Eine 62-jährige Tirolerin und ihr deutscher Partner (61) sind im Jänner in ihrer Ferienwohnung in Lonato am Gardasee an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das Gas bindet sich 200- bis 300-mal stärker an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen als der in der Luft enthaltene Sauerstoff. Es verdrängt den Sauerstoff und blockiert dessen Aufnahme im Blut. Der menschliche Körper reagiert mit Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit, man wird rasch bewusstlos. Bei höherer Belastung kann das Gas schon binnen Minuten tödlich sein. Aber auch geringe Dosen über einen längeren Zeitraum können langfristig Gedächtnis- und Bewegungsstörungen zur Folge haben.