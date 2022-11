Vom Sommer in den Winter: „Schnee am Freitag, danach goldener Herbst“

Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Klaus Peterlin

Dieter Peterlin: Ein paar Zentimeter Schnee sind zu erwarten. Vor allem im Norden des Landes in den höheren Lagen kann es auch mehr schneien: In über 2000 Meter n Höhe sind dort 40 Zentimeter zu erwarten. Aber auch am Brennerpass und am Reschenpass sollte man mit Schnee rechnen. In den höheren Lagen bleibt der Schnee bis in den Winter bestehen.Peterlin: Im Rest des Landes, sprich in den tieferen Lagen, wird es recht verbreitet regnen: 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter werden fallen.Peterlin: In Südtirol wird die Bevölkerung mit dem Warnlagebericht informiert, dass es auf den Pässen schneien könnte. Vom Meteorologischen ist das nichts Besonderes, weil es im November ganz normal ist, dass es schneit. Nur ist der Wechsel abrupt: Bis vor Kurzem herrschten noch spätsommerliche Temperaturen. Viele Leute sind deswegen auf den morgigen Schnee nicht gefasst. So sind sicher einige noch mit Sommerreifen unterwegs und das ist morgen auf den Pässen ungünstig.Peterlin: Am Wochenende kehrt die Sonne zurück. Am Samstag ist am Alpenhauptkamm noch mit einigen Wolken zu rechnen, im Süden ist es bereits sonnig. Das schöne Wetter bleibt bis Anfang nächster Woche. Der goldene Herbst kehrt damit zurück, nur wird es kühler: Vor allem in der Früh gibt es Temperaturen um die Null Grad. In den höheren Tälern gibt es auch den ersten Frost.