Vom Süden kommt der Schnee: Erste Flocken bis ins Tal

Heute wird Südtirol von Süden her von einer schwachen Störung gestreift. Diese bringt im Großteil des Landes Schnee, allerdings nicht viel. Während in einigen Landesteilen bis zu 10 Zentimeter Neuschnee zu erwarten sind, dürfte die weiße Pracht in tiefen Lagen eher spärlich ausfallen.„Am wenigsten Schnee fällt zwischen Meran und Bozen. Im Laufe des Tages gibt es nur mehr stellenweise ein paar Niederschläge, wobei die Schneefallgrenze auf 500 bis 1000 Meter ansteigt. Mehr Regen bzw. Schnee gibt es dann im Laufe des Freitags, die Schneefallgrenze liegt dabei meist zwischen 1000 und 1500 Metern, am Abend stellenweise tiefer“, sagt Peterlin.Der Samstag wird noch wechselhaft mit letzten Niederschlägen, nach und nach wird es dann mit Nordföhn von Westen her auflockern. Am Sonntag soll im ganzen Land die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmelscheinen, am Montag dürften die Wolken dann wieder zunehmen. Dabei bleibt es kalt, auch über das Wochenende hinaus. „Am Donnerstag liegen die Temperaturen nur wenige Grad über null, mit einem Maximum von 5 Grad Celsius“, so Peterlin. Die Tiefsttemperaturen in den kommenden Nächten liegen zwischen minus 2 und minus 14 Grad.