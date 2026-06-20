Wie ergeht es jemandem, der von heute auf morgen in das Gefängnis kommt? Im Zuge des Verfahrens rund um das Fernheizwerk in Laas war dies zwei der Beschuldigten so ergangen. Und diese Erfahrung steckt den beiden noch in den Knochen, auch wenn sie mittlerweile wieder freigekommen sind.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen rund um das Fernheizwerk Leeg in Laas wurden Obmann Andreas Tappeiner und Vorstandsmitglied Hugo Trenkwalder in einer Nacht- und Nebelaktion filmreif festgenommen und in die Gefängnisse von Trient und Verona gebracht. Die beiden verbrachten dort die Tage vom 19. Mai bis zum 4. Juni, in diesen 16 Tagen konnten sie miterleben, wie es sich anfühlt in einem Gefängnis und wie der dortige Alltag aussieht. Sie konnten auch miterleben, als Festgenommener in Handschellen gelegt zu werden und sich von heute auf morgen in einer Situation wieder zu finden, in der man weder ein noch aus weiß.<BR \/><BR \/>Mittlerweile befinden sich die beiden wieder auf freiem Fuß, die Erlebnisse dieser Zeit haben sich aber tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. „Damit hätte ich nie gerechnet“, sagt Hugo Trenkwalder. Er war langjähriger Heizwart der Leeg und war von Beginn an mit den Geschicken des Heizwerkes verbunden. Man habe sich immer für die Genossenschaft eingesetzt bzw. für deren Mitglieder und habe – das betont Trenkwalder – im Vorstand immer ehrenamtlich gearbeitet. Dass es jetzt Leute gebe, die ihm unterstellen, dass er Geld veruntreut oder eingesteckt habe, sei bitter, stellt er fest. Trenkwalder möchte nichts zu den laufenden Verfahren sagen, aber eines ist ihm schon wichtig: Mafiosi seien sie keine und wer sie kenne, wisse das auch. <h3>\r\n<h3>\r\n„Wir haben nichts zu verbergen“<\/h3>\r\n<\/h3>Das sieht auch Andreas Tappeiner so. Der ehemalige Bürgermeister und Bezirkspräsident hat sich von Beginn an ehrenamtlich für die Leeg stark gemacht, auch er sagt, dass man immer das Wohl der Mitglieder im Auge gehabt habe. Die Gründung der Leeg war vor allem eine ökologische Überlegung, weg von den fossilen Brennstoffen und hin zur Verbesserung der Luftqualität, man erinnere sich an die Rauchglocke über Laas in den Wintermonaten, sagt er. Dass man nun wegen eines mutmaßlichen Umweltvergehens vor Gericht stehe, sei schon stark. Auch für Tappeiner ist wichtig, dass die Vorwürfe schnell geklärt werden. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt er. <BR \/><BR \/>Was die getroffenen Maßnahmen der Inhaftierung von Seiten der Behörde betrifft, schätzen Trenkwalder und Tappeiner diese als unangemessen hart ein. Tappeiner war in den Morgenstunden bereits in den Wiesen unterwegs, musste von der Familie angerufen werden, um heimzukommen und sich verhaften zu lassen. Trenkwalder wurde aus dem Bett geklingelt. Tappeiner und Trenkwalder sind einer Meinung: Das wäre nicht nötig gewesen, sei man doch zu allen Vorladungen von Seiten der Behörde immer erschienen. Es sei sicherlich alles laut Vorschriften abgelaufen, das sei schon klar – aber man frage sich dann schon „wo bin ich jetzt gelandet?“, sagt Hugo Trenkwalder.<h3>Tagelang von der Familie abgeschnitten<\/h3>Beide betonen, dass sich die Einsatzkräfte absolut korrekt und umgänglich verhalten haben. Dass man im Gefängnis dann teils schlechte Erfahrungen mit der Hygiene machen musste, sei noch nicht einmal das Schlimmste gewesen. Schlimmer sei gewesen, dass man über lange Tage von der Familie abgeschnitten war und nicht wusste, wie lange der Aufenthalt im Gefängnis noch andauern wird. Das sei schon sehr zermürbend gewesen, sagen Tappeiner und Trenkwalder. So blieb Tappeiner über acht Tage nur der Rechtsanwalt, um mit seiner Familie Kontakt halten zu können, erst dann konnte er dies direkt tun. Trenkwalder traf es noch schlimmer, aus diversen Gründen konnte er über die ganzen 16 Tage nicht direkt mit seinen Angehörigen sprechen.<BR \/><BR \/>Die Familien der beiden haben in dieser Zeit ebenfalls einiges wegstecken müssen. Es haben sich aber Menschen gefunden, die ihnen beistanden und die auch am landwirtschaftlichen Hof bzw. im Betrieb zu ihnen standen, sagen Hugo Trenkwalder und Andreas Tappeiner. Das sei sehr schön gewesen, das habe emotional sehr geholfen. Auch die öffentlichen Appelle diverser Persönlichkeiten, welche die Inhaftierungen als unangemessen bezeichneten, habe man als wertvolle Unterstützung empfunden. <h3>\r\n<h3>\r\nViel Solidarität von den Mitbürgern<\/h3>\r\n<\/h3>Wie haben die Bürger und Bürgerinnen reagiert, nachdem die beiden wieder entlassen worden waren? Viele hätten sich positiv geäußert und Solidarität ausgesprochen, viele sind auf sie zugegangen, diese Erfahrungen haben Hugo Trenkwalder und Andreas Tappeiner den Rücken gestärkt. Für diese Unterstützung möchten sie sich auch herzlich bedanken. <h3>\r\n<h3>\r\nFreund, „Freund“ und ungeschriebene Gesetze<\/h3>\r\n<\/h3>Leider lernt man in dieser Situation auch Freund und „Freund“ kennen – und was haben sie in ihren Zellen konkret erlebt? Trenkwalder saß mit einem Afrikaner ein, mit dem er in dieser Zeit eigentlich recht gute Kontakte aufgebaut hatte, der aber viele Jahre Gefängnis hinter sich und daher vermutlich wohl etwas verbrochen hatte. Tappeiner saß mit einem Messerstecher und einem Drogendealer in der Zelle, wie er sagt. Man lerne schnell, die ungeschriebenen Gesetze im Gefängnis einzuhalten, erklären beide. Zusätzliche Probleme wolle man in dieser Situation nicht haben, das sei einem schnell klar. <BR \/><BR \/>Was ist Trenkwalder und Tappeiner nun wichtig? Sie möchten zum einen betonen, dass sie stets im guten Glauben und im Sinne der Genossenschaft über all die Jahre ehrenamtlich im Vorstand gehandelt hatten. Es sei immer darum gegangen, etwas Positives für die Bevölkerung zu tun. Dann sei es für sie schon eine sehr große Überraschung gewesen, dass sie festgenommen wurden. Man habe von den Ermittlungen gegen die Leeg gewusst, aber dass man mit Handschellen in Richtung Gefängnisse gebracht wird, sei schon ein schwerer Schlag gewesen, sagt Obmann Tappeiner. <BR \/><BR \/>Weiters hoffe man jetzt vor allem auf ein zügiges Verfahren und ein gutes Ende desselben. Und zwar nicht nur für sie, sondern für alle Angeklagten. Denn die Vergangenheit sei eine Sache, aber die ungewisse Zukunft sei sehr belastend, wie Hugo Trenkwalder sagt. Und da Verfahren in Italien bekanntlich sehr lange dauern können, könnten sich diese entsprechend hinziehen.<BR \/><BR \/>Schlussendlich hoffen sie aber auch für die Leeg und das dortige Team auf ein gutes Ende, denn auch für die Belegschaft und die übrigen Vorstandsmitglieder seien die vergangenen Wochen keine leichte Zeit gewesen. <h3>\r\n<h3>\r\nLeeg brachte Vorteile, finanziell und ökologisch<\/h3>\r\n<\/h3>Zu wissen sei grundsätzlich, dass der gesamte Vorstand ehrenamtlich zum Wohle der Mitglieder und der gesamten Bevölkerung gearbeitet hat. Es seien Arbeitsplätze entstanden und lokale Firmen seien stets mit Aufgaben betraut worden, sodass die Wertschöpfung den Menschen im Tal zugute gekommen sei. Die Gemeindeverwaltung und die gesamten Mitglieder hätten die laufenden Kosten für Warmwasser und Heizung erheblich senken können, erklären Tappeiner und Trenkwalder. Und die Luftqualität sei enorm verbessert worden durch den Einsatz des CO<sub>2<\/sub>-neutralen erneuerbaren Brennstoffes Holz, ergänzen sie.