Eine unglaubliche Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in sehr vielen Fällen die Frauen nicht allein die Opfer sind. In den allermeisten Fällen sind indirekt auch Kinder betroffen. Und dieser Umstand macht noch betroffener. <BR \/><BR \/>In diesem Punkt haben wir als gesamte Gesellschaft ein Problem. Ein Problem, das wir auch nur gemeinsam lösen können. Dass Jahr für Jahr 30 bis 40 Männer am Anti-Gewalt-Training der Caritas-Männerberatung teilnehmen, ist zwar löblich, aber nicht die Lösung. <BR \/><BR \/>Da sind wir alle gefragt. Erst wenn frauenfeindliche Witze aus der Männerrunde und sexistische Kommentare aus den sogenannten sozialen Medien verschwinden, können wir hoffen, dass der erste Schritt gesetzt ist, die 172 irgendwann weniger werden. Bis dahin heißt es auf- und gemeinsam gegen Gewalt an Frauen einstehen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.eschgfaeller@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.eschgfaeller@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>