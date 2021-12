Von 142 auf 77 Kilos: Wie Vera aus Girlan das „Unmögliche“ geschafft hat

Vera Masoner (37) strotzt nur so vor Positivität und Energie, als wir sie zum Interview treffen. Innerhalb weniger Monate hat sie ihr Gewicht halbiert, von 142 Kilogramm auf 77 Kilogramm abgenommen und ihrem Leben eine 180-Grand-Wendung verpasst. Ohne OP's! Mit der Geschichte ihrer Metamorphose will sie nun Inspiration sein für all jene Südtiroler da draußen, die ebenfalls von einem leichteren Leben träumen.„Denn es ist kein Wunder oder Hexerei! Das kann jeder!“