Von 200-Kilo-Spindel getroffen: Bozner (27) in Steiermark schwer verletzt

Spindel löste sich von Oberseite eines Schalwagens

Die Spindel, die sich an der Unfallstelle von der Oberseite des Schalwagens löste und den Südtiroler traf.

5 Zentimeter und der junge Mann „wäre tot“

In Grautschenhof im Spital am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam es zum Arbeitsunfall . Der 27-jährige Bozner , der mit der Aufsicht in einem Zugtunnel beauftragt ist, führte gerade einen Kontrollgang auf der ÖBB- Tunnelbaustelle durch.Aus ungeklärter Ursache löste sich plötzlich eine 200 Kilogramm schwere Spindel von der Oberseite eines Schalwagens und traf den jungen Mann mit voller Wucht, berichtete die Polizei.Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen – sein Zustand ist laut Polizei stabil.Ersten Informationen zufolge sei die Lunge des Unfallopfers beeinträchtigt – darüber hinaus habe er 9 gebrochene Rippen und eine Armfraktur.„Wenn die Spindel auf seinen Kopf gefallen wäre, wäre er tot“, soll die Mutter des Opfers gesagt haben. Offenbar traf die Spindel nur um 5 Zentimeter nicht den Kopf des jungen Mannes.