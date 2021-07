Von Ast durchbohrt: 28-jähriger Waldarbeiter tot

Ein 28-jähriger Waldarbeiter war oberhalb des Dorfes Panchià in Cavelonte an einem vom Jahrhundertsturm Vaia stark betroffenen Hang mit Waldsäuberungsarbeiten beschäftigt, als es um kurz vor 14 Uhr zu dem verhängnisvollen Unfall kam.Wie die lokale Bergrettung mitteilte, sei der junge Mann wohl einen steilen Hang hinuntergerutscht und dabei von einem Ast durchbohrt worden.Der sofort alarmierte Notarzt, der mittels Hubschrauber an den Unfallort geflogen wurde, konnte nichts mehr für den Mann tun. Die Bauchverletzungen waren zu schwer, alle Wiederbelebungsversuche umsonst.Laut der Tageszeitung „L'Adige“ soll der tödlich Verunglückte bei einer Schweizer Firma beschäftigt gewesen sein, welche mit den Aufräumarbeiten der Sturmschäden beauftragt ist. Die Aufarbeitung von Windwurfholz zählt zu den gefährlichsten Arbeiten im Wald, da die umgeworfenen Stämme unter starker Spannung stehen und Astteile oft gefährlich herausragen. Was im Gelände, in dem der Unfall geschah, erschwerend hinzukommt: Es ist teils sehr steil.

