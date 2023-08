Von Auto erfasst: 92-Jährige in Innsbrucker Klinik gestorben

Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin hatte wenige Tage zuvor am 19. August die Prinz-Eugen-Straße überqueren wollen und war dabei von einer 81-jährigen Autolenkerin zu spät gesehen worden. Sie wurde auf die Straße geschleudert und blieb verletzt liegen.Nach der Erstversorgung wurde die 92-Jährige in die Klinik eingeliefert. Die 81-Jährige hatte laut Polizei zwar noch eine Vollbremsung einleiten wollen. Sie konnte den Zusammenstoß mit der Österreicherin aber letztlich nicht mehr verhindern.