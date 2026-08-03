<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-fussgaengerin-angefahren-und-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war die Frau am 27. Juli in der Freiheitsstraße von einem Pkw angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Anschließend wurde sie in die Bozner Intensivstation gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343193_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dort wird sie nach wie vor behandelt und schwebt weiter in Lebensgefahr. „Die Ärzte enthalten sich weiterhin der Prognose“, heißt es von Seiten des Sanitätsbetriebs.