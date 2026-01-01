In Zusammenarbeit mit ihren bundesdeutschen Kollegen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft einen mysteriösen, 17 Jahre alten <Fett><\/Fett>Cold Case aufklären. Ein 2008 an der A22 bei Klausen gefundener, enthaupteter Toter konnte endlich identifiziert werden – als Mustafa Sahin (20) aus Baden-Württemberg. <BR \/><BR \/>Der fehlende Kopf wurde unter einer Betonplatte im Garten des Ex-Hauses seines aus Sizilien gebürtigen Schwiegervaters Alfonso Porpora 61) gefunden. Dieser wurde in Deutschland des Totschlags für schuldig befunden und verurteilt. <BR \/><BR \/> Recht gesprochen wurde im Jahr 2025 auch zu einem jüngeren Kapitalverbrechen in Südtirol: Im Oktober verurteilte das Bozner Schwurgericht den in der Türkei geborenen Omer Cim (28) zu lebenslanger Haft wegen Mord mit Vorbedacht an seiner Freundin Celine Frei Matzohl (21) aus Schlanders im August 2023. <BR \/><BR \/>Zu zehn Jahren und acht Monaten Haft wurde bereits im Februar Alexander Gruber (57) aus Sterzing verurteilt, er war der Körperverletzung mit Todesfolge an Sigrid Gröber (39) aus Mühlwald im Februar 2023 angeklagt. Im November wurde das Urteil in zweiter Instanz bestätigt. <BR \/><BR \/>Rechtskräftig verurteilt ist hingegen seit Oktober Avni Mecja (27) aus Albanien: Das Kassationsgericht bestätigte das Bozner Urteil, wonach er für den Mord an seiner Freundin Alexandra Mocanu (35) aus Rumänien im Oktober 2022 in Bozen 24 Jahre Haft verbüßen muss. <BR \/><BR \/>Zu einem gewalttätigen Todesfall nahmen die Fahnder im Oktober Ermittlungen auf: In der Bozner Industriezone wurde der Leichnam des Lkw-Fahrers Ionut Marius Cal (32) aus Rumänien mit fünf Stichwunden am Körper aufgefunden. Sein Landsmann Iulian Alinil Brujan(47) wurde kurz darauf bei der Raststätte Laimburg gestellt und unter Mordverdacht festgenommen. <BR \/><BR \/>Ebenfalls im Oktober ging ein Aufschrei der Entrüstung durchs Land, nachdem die Zentralsektion des Rechnungshofes die Verurteilung von Landeshauptmann a.D. Luis Durnwalder wegen eines mutmaßlichen Imageschadens bestätigt hatte. Etliche Vertreter aus Politik, von Vereinen und Verbänden, aber auch unzählige Bürger machten ihrem Unverständnis Luft und sprachen Durnwalder ihre Solidarität aus. <BR \/><BR \/>Das letzte Wort in dem Fall ist noch nicht gesprochen: Verteidiger Gerhard Brandstätter hat angekündigt, ein Revisionsverfahren zum Sonderfonds-Urteil anzustreben, auf dem laut Rechnungshof der mutmaßliche Imageschaden fußen soll. <BR \/><BR \/> Tiefe Betroffenheit hat im Sommer im ganzen Land der tragische Tod zweier Frühchen im Bozner Spital ausgelöst. Erste Ergebnisse der Ermittlungen werden in Kürze erwartet. <BR \/><BR \/>Und im Juni hatte ein Horror-Unfall auf der A22 in Bozen Süd Bestürzung hervorgerufen: Dabei verlor Tobias Tappeiner (24) aus St. Pauls sein Leben, die Mitglieder einer fünfköpfigen Familie aus Vahrn wurden teils schwer verletzt. Gegen zwei Carabinieri, deren Streifenwagen nahe der Autobahneinfahrt stand, wird ermittelt. Geklärt werden soll, ob sie die Möglichkeit gehabt hätten, Tappeiners folgenschwere Geisterfahrt zu verhindern.